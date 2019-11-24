شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في الخوخة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة. وجرى خلال الفترة من 15 - 21 نوفمبر ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 335,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة.

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