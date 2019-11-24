شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم مركز الملك سلمان.. خدمات علاجية لليمنيين في «حجة» والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة 14 - 20 نوفمبر 603 مستفيداً، وعيادة الباطنية 263 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 22 مستفيداً، وقسم الخدمات التمريضية 1.102 شخص، وقسم المصابين بالأوبئة 506 مستفيدين، وقسم نقل الدم 3 مراجعين، فيما نفذت 12 نشاطا للتخلص من النفايات.

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