شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: برنامج طموح لرئاسة السعودية مجموعة الـ 20 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ناغويا)

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن السعودية أعدت برنامجاً شاملاً وطموحاً لبرنامج رئاستها لمجموعة العشرين لعام 2020، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة حثيثة وإشراف مباشر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأعرب خلال كلمته بمناسبة تسلم السعودية أمس (السبت)، رئاسة المجموعة، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في ناغويا اليابانية أمس، عن شكره لليابان على قيادة وإنجاح أعمال المجموعة خلال عام 2019، ورحّب باستلام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020.

‏يذكر أن ولي العهد استعرض في كلمته خلال قمة أوساكا في اليابان يونيو الماضي نبذة عن برنامج رئاسة المملكة الذي يشمل أهم القضايا الملحّة والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية ‏في المستقبل، إضافة إلى صياغة السياسات والمبادرات الاقتصادية والحلول التي من شأنها التصدي لهذه التحديات لصالح شعوب الدول كافة، وذلك بالتعاون المشترك مع دول مجموعة العشرين.

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وستطلق المملكة بداية رئاستها لمجموعة العشرين في الأول من ديسمبر 2019 الإعلان التفصيلي لبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، الذي يسعى لدعم ونمو الابتكار في العالم، وتحقيق الرفاهية وتمكين شعوب العالم والحفاظ على الأرض، بما يتوافق مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

من جهة ثانية، التقى وزير الخارجية، في مدينة ناغويا اليابانية، أمس (السبت)، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزير خارجية هولندا ستيف بلوك، وذلك على هامش اجتماع وزراء مجموعة العشرين.

وجرى خلال اللقاءين مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وهولندا، إضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

حضر اللقاءين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله بن عبدالعزيز العيفان.