«البلديات»: ورش سمكرة السيارات ملزمة بتوفير الدفع الإلكتروني

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن ورش سمكرة وطلاء السيارات ملزمة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني. ونشرت الوزارة، إنفوجرافيك يوضح إلزام هذه الورش بتوفير الدفع الإلكتروني للعملاء. وكانت الوزارة بتوجيه من وزيرها المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عقدت مع ممثلي وزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبمشاركة نظام المدفوعات الوطني (مدى)، اجتماعاً لمناقشة قرار إلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير الخدمة. ويمثل ربط محطات الوقود بنظام (مدى) خطوة إضافية في استثمار البنية التحتية المتقدمة، وإتاحتها للاستخدام عبر خدماتها المختلفة وأحدثها الدفع عن طريق الأجهزة الذكية، كما أن هذا المشروع أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري.

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن ورش سمكرة وطلاء السيارات ملزمة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني. ونشرت الوزارة، إنفوجرافيك يوضح إلزام هذه الورش بتوفير الدفع الإلكتروني للعملاء. وكانت الوزارة بتوجيه من وزيرها المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عقدت مع ممثلي وزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبمشاركة نظام المدفوعات الوطني (مدى)، اجتماعاً لمناقشة قرار إلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير الخدمة. ويمثل ربط محطات الوقود بنظام (مدى) خطوة إضافية في استثمار البنية التحتية المتقدمة، وإتاحتها للاستخدام عبر خدماتها المختلفة وأحدثها الدفع عن طريق الأجهزة الذكية، كما أن هذا المشروع أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري.

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