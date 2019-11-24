شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: تدريب نزيلات سجن النساء على «الإنجليزية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نظمت إدارة سجن النساء بمحافظة جدة دورة للنزيلات في مهارات اللغة الإنجليزية، قدمت لهن بالتنسيق مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» وجامعة الملك عبدالعزيز. وتضمنت الدورة المهارات اللازم معرفتها قبل تعلم اللغة، وعرض أجندة خاصة بذلك، ودعم النزيلات المشاركات بالدورة بهدايا رمزية لتحفيزهن.

وفي سياق متصل، فعّلت إدارة السجن برنامجا للنزيلات بعنوان «سبحانك ربي ما أعظمك»، تضمن رحلة عن فوائد حفظ القرآن الكريم والتقنيات المساعدة على ذلك وطرح نماذج للحفظ، ورحلة أخرى عن التأمل في مخلوقات الله تعالى، وأبدت النزيلات تفاعلهن الإيجابي مع البرنامج وما قدم من أنشطة مصاحبة.