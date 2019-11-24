الخرمة: إصابة سبعيني بـ «كورونا»

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جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) سجلت وزارة الصحة أمس إصابة رجل يبلغ ٧١ عاما من مدينة الخرمة بمنطقة الطائف بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فايروس «كورونا»، صنفت عدواه بحالة أولية مخالطة للإبل، في الأسبوع الوبائي ٤٧، وبينت عبر موقع مركز القيادة والتحكم أن حالة المريض نشطة. ودعا استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد محمود، إلى ضرورة استمرار التوعية على مدار العام، مؤكدا أن حماية الفرد من «كورونا» تكون باتباع الإرشادات الوقائية والمحافظة على النظافة الشخصية والتعامل مع الإبل والمواشي بشكل عام في الحظائر بحرص شديد من خلال ارتداء الكمامة.

سجلت وزارة الصحة أمس إصابة رجل يبلغ ٧١ عاما من مدينة الخرمة بمنطقة الطائف بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فايروس «كورونا»، صنفت عدواه بحالة أولية مخالطة للإبل، في الأسبوع الوبائي ٤٧، وبينت عبر موقع مركز القيادة والتحكم أن حالة المريض نشطة. ودعا استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد محمود، إلى ضرورة استمرار التوعية على مدار العام، مؤكدا أن حماية الفرد من «كورونا» تكون باتباع الإرشادات الوقائية والمحافظة على النظافة الشخصية والتعامل مع الإبل والمواشي بشكل عام في الحظائر بحرص شديد من خلال ارتداء الكمامة.

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