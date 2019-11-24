شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة رجل وزوجته في مكة.. ومواطن يفارق الحياة بوادي شسع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد المطيري (جدة)

فيما أنقذ الدفاع المدني في العاصمة المقدسة رجلا وزوجته احتجزتهما مياه الأمطار داخل مركبتهما على طريق مكة جدة القديم، فارق مواطن الحياة إثر انجراف مركبته بوادي شسع شرق محافظة القنفذة، وفقا للمتحدث باسم الإدارة بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، الذي أكد أن ذويه عثروا عليه على بعد ٣ كم من انجراف سيارته.

وذكر العقيد سعيد سرحان ورود العديد من البلاغات للدفاع المدني تعاملت معها الفرق الميدانية في حينه، مشيرا إلى نجاة مواطن علقت مركبته بنفس الوادي.

وبين أن المياه احتجزت شخصا داخل مركبته ببطن وادي الرطيات ٣٠ كم شرق الليث، وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراجه إلى منطقة آمنة.

وأشار إلى إنقاذ أسرة من ٦ أشخاص بينهم أطفال احتجزتهم تجمعات المياه بشارع عكرمة في محافظة الليث، وتم إخراجهم عن طريق القوارب وجميعهم بصحة جيدة.