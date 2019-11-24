شكرا لقرائتكم خبر عن خفض رسوم المبتعثين بجامعة المنصورة وبحث الصعوبات بطب الاسكندرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

أبرمت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة، يحصل بموجبه المبتعثون السعوديون المستجدون على تخفيض في الرسوم السنوية للطلبة في جميع الكليات.

وقع البروتوكول الملحق الثقافي بالسفارة الدكتور خالد النامي، ورئيس الجامعة الدكتور أشرف عبدالباسط، وذلك في مقر الجامعة.

وأوضح الملحق الثقافي أن البروتوكول يهدف إلى مزيد من التعاون المشترك بين الملحقية وجامعة المنصورة، من أجل الارتقاء بمستوى الطلبة والعمل على توفير سبل النجاح والتفوق لهم، إضافة إلى إقامة دورات وبرامج للطلبة مجانية قبل بداية العام الجامعي من كل عام. وأعرب عن سعادته بهذا البروتوكول، مؤكدا أنه يأتي في ظل الحرص الدائم من وزارة التعليم على دعم الطلبة السعوديين، وفتح العديد من المجالات والتعاون مع كبرى الجامعات والكيانات التعليمية صاحبة التاريخ والسمعة الطيبة، تيسرا للطلبة السعوديين الراغبين في الدراسة بجامعة المنصورة ولمتابعة أوضاعهم، وعقد دورات تدريبية مجانية وتحضيرية لدعم الطلبة.

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من جانبه، عبَّر رئيس جامعة المنصورة عن سعادته البالغة بتوقيع البروتوكول مع الملحقية الثقافية، والذي سيكون بداية طيبة للطلبة السعوديين بجامعة المنصورة، معربا عن سعادته بهذا التعاون، كون السعودية ومصر بينهما تاريخ ومواقف كبيرة من العلاقات التي تتسم بالعمق والأخوة والترابط الكبير، لافتا إلى أن العلاقات المصرية - السعودية، خصوصا الثقافية والتعليمية، كبيرة وعميقة، وتكشف حجم الترابط الكبير بين البلدين.

من جهة أخرى، ناقش الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية بمصر الدكتور خالد بن عبدالله النامي، مع المسؤولين في كلية طب جامعة الإسكندرية، الصعوبات التي تواجه الطلبة السعوديين والعمل على حلها.

وأكد النامي أن المستوى الكبير الذي تتمتع به كلية طب جامعة الإسكندرية يبشر بمستقبل طيب لطلابنا، خصوصا جودة التعليم والاعتماد على أحدث مناهج التعليم والالتزام بالمقاييس الدولية، لافتا إلى أن مستوى الأساتذة أيضا يبعث على الأمل في تقديم خدمة تعليمية من شأنها تأهيل الطلبة لسوق العمل بشكل جيد. وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدا بالجودة العالية للتعليم واستخدام أحدث ما توصلت إليه التقنية العلمية بالجامعة.