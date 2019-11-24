شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يوجه بإلغاء الحصة السابعة لمؤازرة الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني ، خالد آل مريّح (أبها) وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مديري التعليم في المنطقة، بالسماح للطلاب والطالبات في المدارس التي يتضمن جدولها الدراسي حصة سابعة اليوم (الأحد)؛ بالخروج بعد الحصة السادسة، وذلك لتمكينهم من متابعة مباراة ممثل وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مديري التعليم في المنطقة، بالسماح للطلاب والطالبات في المدارس التي يتضمن جدولها الدراسي حصة سابعة اليوم (الأحد)؛ بالخروج بعد الحصة السادسة، وذلك لتمكينهم من متابعة مباراة ممثل السعودية في نهائي إياب دوري أبطال آسيا لكرة القدم والذي سيجمع فريقي الهلال السعودي وأوراوا الياباني. وأوضح المتحدث باسم الإمارة محمد بن دوسري، بأن توجيه أمير المنطقة يأتي تجاوباً مع رغبة أبنائنا الطلاب ودعماً لممثل المملكة في البطولة؛ متمنين لممثل المملكة في البطولة الآسيوية تحقيق الفوز. وأعلن تعليم بيشة ممثلا في المتحدث باسمه ناجي السبيعي أنه بناءً على توجيه أمير عسير، فإن الحصة السادسة ستكون آخر حصة في جدول اليوم.



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