شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: 25 حافلة لنقل 3000 طالب من أبناء المرابطين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)أعلنت إدارة تعليم عسير تخصيص 25 حافلة لنقل أكثر من 3000 طالب وطالبة من أبناء وبنات المرابطين.
وشهد الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، ونظمته قاعدة الملك خالد الجوية في مقرها، بحضور قائدها اللواء الطيار الركن عبدالعزيز القديري، ومدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، تكريم منسوبي التعليم وشركة تطوير لخدمات النقل والشركة المشغلة.
وأوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة أن دعم نقل أبناء وبنات المرابطين يأتي عطفا على الدور المهم الذي يقومون به لحماية الوطن والذود عنه، وبما يسهم في تقديم الخدمة اللازمة لأبنائهم وبناتهم.
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