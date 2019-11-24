شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «تلاحم الشمال».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ثامر قمقوم (عرعر)

يرعى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود، اليوم انطلاقة فعاليات أسبوع تلاحم الشمال الذي ينظّمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة، خلال الفترة ما بين 27-30 ربيع الأول 1441، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع، والمثقفين وأصحاب الرأي، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالنادي الأدبي في عرعر.

وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان، أن تنظيم أسبوع تلاحم الشمال في منطقة الحدود الشمالية يأتي استمرارا للمسيرة الناجحة لبرنامج تلاحم الذي نظمه المركز في ست مناطق، وتحقيقًا لرؤيته بنشر وتعزيز قيم التعايش والتنوع والاعتدال والتسامح والتلاحم الوطني، والوقوف ضد كل ما يهدد وحدة النسيج المجتمعي، مشيراً إلى أن أسبوع تلاحم الشمال يبرز التلاحم الوطني كونه قيمة أساسية يعتز بها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ويعمل على غرسها وتنميتها ودعمها وتعميقها لدى أبناء الوطن، عبر ترسيخ ثقافة التعايش والتسامح ونشرها بين أفراد المجتمع بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية وتعزيز مفهوم الوسطية وبيان أثره في تفعيل أدوار الشباب والإسهام في تمكينهم من بناء مبادرات تخدم المنطقة والوطن، وبيان أهمية الاعتدال الفكري والتحذير من التطرف، وتقبل الآخرين والتعايش معهم، إضافة إلى تعزيز دور المؤثرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وإشاعة ثقافة الحوار وقيم التسامح وتعميق مبدأ الشفافية.

ولفت إلى أن فعاليات أسبوع تلاحم الشمال تستهدف جميع الفئات العمرية، وتتضمن عددا من المحاضرات واللقاءات وورش العمل والبرامج التدريبية والمقاهي الحوارية والأمسيات الوطنية.