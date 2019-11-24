شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: 52 % انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام) okaz-

كشف أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله الراجحي، عن انخفاض نسبة الحوادث المرورية الجسيمة في المنطقة 52%، مؤكداً بأن الهدف الإستراتيجي للجنة يتضمن تخفيص نسبة الحوادث لتصل إلى 69% بنهاية عام 1443.

وأكد خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته الجائزة أمس الأول بمشاركة 40 جهة حكومية، بأن عدد المسجلين بالجائزة وصل قرابة 15 ألف متسابق منهم 7600 مخالف و7700 غير مخالفين، هذا بخلاف المسجلين من الفروع الأخرى للجائزة.

وأشار إلى أن الجائزة تشمل أربعة فروع؛ الأول منها يتمثل في الأفراد ممن ليس لديهم مخالفات مرورية، والثاني الأفراد الذين لديهم مخالفات مرورية وهو قسم تم استحداثه في هذه النسخة لتحسين سلوك السائقين الأكثر مخالفات وخطورة تحت شعار «سأكون سائقاً مثالياً»، وذلك من خلال دعوتهم للمشاركة في الجائزة وتحفيزهم بسداد نسبة معينة من المخالفات وفق ضوابط الجائزة، والفرع الثالث يتعلق بالنقل المدرسي والجامعي، والأخير يستهدف الجهات الحكومية والأهلية، لتشجيعهم على الالتزام بمعايير السلامة المرورية.

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لافتاً إلى أن هذا اللقاء سيعمل خلاله مديرو العلاقات العامة والإعلام في الجهات الحكومية على إيصال رسالة الجائزة لمنسوبيهم وحثهم على المشاركة حتى وإن كان لديهم مخالفات مرورية.

وأضاف، زار أمانة اللجنة أخيراً ممثلون لمنظمة الصحة العالمية للإطلاع على أهم الإنجازات والمبادرات التي كان لها الأثر الأكبر في تحقيق نسبة الانخفاض في أعداد الحوادث الجسيمة والوفيات والإصابات البليغة بالمنطقة الشرقية، وتم خلال الزيارة عرض منصة تحليل الحوادث الجسيمة بالمنطقة الشرقية.

من جهته طالب رئيس شعبة السلامة بمرور الشرقية العقيد عبداللطيف العبيدالله، بالاشتراك في المسابقة للمساهمة في تقليل عدد الحوادث، مؤكدا التزام الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية بزيارة الدوائر الحكومية وشرح تفاصيل الجائزة لأي إدارة حكومية ترغب في ذلك، لافتاً إلى التوسع في أنظمة الضبط الآلي بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية للتقليل من نسب الحوادث.