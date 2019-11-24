شكرا لقرائتكم خبر عن في 10 أيام.. حرق سيارتين لمواطن في الوجه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

تلاحق الأجهزة المختصة في الوجه، مجهولين أحرقوا سيارتين لمواطن في غضون 10 أيام، في وقت أكد المتضرر لـ«الخليج 365» أنه ليس لديه عداوات من أي نوع. وفيما رجح المتضرر المواطن شهاب أحمد الحربي، كفة العمل الجنائي في حرق سيارتيه، -حسب قوله-، أوضح أن ما يخيفه حاليا هو استهداف أي من أفراد أسرته، مؤكدا ثقته في قدرة الأجهزة المختصة في الوصول إلى الجناة.

وأوضح شهاب أن التفاصيل تعود إلى حرق السيارة الأولى من نوع يارس 2016 والتي كانت أمام منزله، وقال «كنت في رحلة علاجية خارج السعودية، وتلقيت اتصالا من أسرتي بتعرض السيارة للحريق، واعتقدنا في البداية أن الأمر ربما يعود إلى تماس كهربائي»، لافتا إلى أن الأجهزة المعنية باشرت الواقعة من رفع للبصمات وجمع الأدلة وتتبع الأثر.

وبين أنه بعد 10 أيام تقريبا، فوجئ بحرق سيارته الأخرى «جيمس 2016» التي اشتراها أخيرا، بعدما أرجأ بناء منزله، لتسيير أمور مواصلات أسرته.

وقال «أصبحت في حيرة حول تكرار الحادثة بنفس السيناريو، إذ إننا استيقظنا على صوت طرق الباب ليخبروني بالحريق، الأمر الذي جعلنا نقلق كثيرا، خاصة أن هناك قرائن تشير إلى أن الحريق بفعل فاعل من كسر للزجاج وضرب لباب السيارة بحجر أو نحوه». وأضاف، إنه للأسف لا يعرف من هو غريمه بالضبط، ويثق في سرعة الوصول إلى الجناة ليحسم أمر الغموض في تلك الجريمتين.