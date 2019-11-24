شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 6 من الغرق في «الوسقة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)

أنقذت الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالليث أمس الأول، 6 أشخاص من الغرق، أثناء ممارستهم السباحة في كورنيش الوسقة، جنوب مركز المصنع.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة المقدم فارس بن مسفر المالكي أن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الليث تلقت بلاغا على هاتف الطوارئ يفيد عن غرق 6 أشخاص بكورنيش الوسقة، وعلى الفور تم توجيه الدورية البحرية التابعة للمركز لموقع البلاغ، إذ تم إنقاذ 5 أشخاص (4 مواطنين ويمني)، ابتعدوا عن الشاطئ وجرفهم الموج إلى عرض البحر، بينما تم إنقاذ الشخص الـ6 (سوداني الجنسية) بالقرب من الشاطئ، وتم استدعاء الهلال الأحمر السعودي للكشف عليهم والاطمئنان على حالتهم، وتبين أنها مستقرة، ولا تحتاج نقلهم إلى المستشفى.

وطالب المالكي جميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود لطلب المساعدة.