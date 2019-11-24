شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: وفاة شاب واختناق 4 بحريق «الربوة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نهلة حامد الجمال (المدينة المنورة)

توفي شاب وأصيب 4 أشخاص بالاختناق، في حريق اندلع في أحد المنازل الشعبية بحي الربوة في المدينة المنورة، وباشرت الفرق الأمنية الموقع وعمل الدفاع المدني على إخماد النيران، فيما نقل الهلال الأحمر المصابين إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً صباح أمس عن اندلاع حريق في منزل بحي الربوة بالمدينة المنورة، وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني للموقع وعند الوصول اتضح بأن الحريق شب في صالة بمنزل شعبي مكون من طابق واحد، وعلى الفور تم إخماد الحريق الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص نقلوا إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، حيث توفي أحدهم في المستشفى لاحقا.