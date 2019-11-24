شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تخلي مستشفى سبت العلاية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الأكلبي (بيشة) شهدت محافظات أضم والليث والقنفذة ومراكزها، أمطاراً بين غزيرة ومتوسطة مصحوبة بزخات من البَرَد، شهدت محافظات أضم والليث والقنفذة ومراكزها، أمطاراً بين غزيرة ومتوسطة مصحوبة بزخات من البَرَد، من جانب آخر، استقطب منتزه «صلاصل» البري بمركز القوارة شمالي منطقة القصيم المتنزهين عقب هطول الأمطار، إذ استهوت البحيرات والجداول المائية بجمالياتها الطبيعية وتضاريسها الرملية المتنزهين الذين قصدوها لقضاء إجازة نهاية الأسبوع. ويقام في المنتزه فعاليات للعائلات والأطفال والكبار، ومبيعات الأسر المنتجة ومشاركة الحرفيين والرسامين بمختلف اهتماماتهم، فيؤكد الرسام بالنحت على الصخور متعب القنيعان أنه استوحى رسوماته من الطبيعة من حوله ورسم أشكال تراثية وحيوانات تعيش بتلك الأماكن كالجمال والمواشي بأنواعها والشجيرات والسهول والتضاريس القريبة من حوله، في منظر بديع يسطر تميزه بمثل تلك الهوايات الهادفة.



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