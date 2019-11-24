شاهد: الحارس الشخصي لولي العهد يلفت الأنظار في الدرعية .. وهذا اسمه

لفت الحارس الشخصي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنظار السعوديين بعد ظهوره مع ولي العهد أمس في سباق “فورمولا إي الدرعية”.
وتساءل مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اسم الحارس الشخصي والذي لفت الانتباه بتركيزة الشديد في عمله ونباهته. وكشف مغردون أن مرافق ولي العهد هو الرائد ياسر اللعبون.
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