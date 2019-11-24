ضمن السيارات المعروضة في معرض السيارات بموسم الرياض، ظهرت سيارة مازيراتي متهالكة موديل 1961م، أي مضى على صنعها 60 عاما، وهي النسخة التاسعة من إجمالي 34 سيارة صنعت من هذا الموديل.
ونشر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ صورة لها في معرض السيارات، بنفس شكلها القديم دون صيانة، وكُتب على بابها “تالف”، وعلق قائلاً: “من سيارة تشليح تالف في السعودية بعشرين ألف ريال إلى مزادات عالمية في أمريكا وتعود مجددا إلى الرياض. مازيراتي وصلت قيمتها إلى 3 مليون ريال. هنا أحكيلكم عن اغتنام الفرص”. يذكر أن السيارة نادرة جداً، واشتراها مواطن من عشاق السيارات يدعى ربيعان الربيعان، ومكثت أمام منزله لعشرات السنين، وبعد وفاته قرر أبناؤه المحافظة عليها، ولاحقاً قرروا عرضها للبيع، لتظهر على مزاد “سوذبي” أحد أشهر المزادات العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سيارة “مازيراتي” تشليح يصل ثمنها إلى 3 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.