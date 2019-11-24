شاهد.. سيارة “مازيراتي” تشليح يصل ثمنها إلى 3 مليون ريال

ضمن السيارات المعروضة في معرض السيارات بموسم الرياض، ظهرت سيارة مازيراتي متهالكة موديل 1961م، أي مضى على صنعها 60 عاما، وهي النسخة التاسعة من إجمالي 34 سيارة صنعت من هذا الموديل.

ونشر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ صورة لها في معرض السيارات، بنفس شكلها القديم دون صيانة، وكُتب على بابها “تالف”، وعلق قائلاً: “من سيارة تشليح تالف في السعودية بعشرين ألف ريال إلى مزادات عالمية في أمريكا وتعود مجددا إلى الرياض. مازيراتي وصلت قيمتها إلى 3 مليون ريال. هنا أحكيلكم عن اغتنام الفرص”. يذكر أن السيارة نادرة جداً، واشتراها مواطن من عشاق السيارات يدعى ربيعان الربيعان، ومكثت أمام منزله لعشرات السنين، وبعد وفاته قرر أبناؤه المحافظة عليها، ولاحقاً قرروا عرضها للبيع، لتظهر على مزاد “سوذبي” أحد أشهر المزادات العالمية.