تعليم بيشة يعلق الدراسة غداً في مدارس شرق وادي ترج

أكد المتحدث باسم تعليم بيشة ناجي السبيعي أن مدير التعليم نايف الهاجري وجه بتعليق الدراسة غدا (الأحد) في مدارس البنين والبنات الواقعة شرق وادي ترج غرب بيشة بسبب جريان وادي ترج نتيجة هطول الأمطار، وبناء على تقارير الأرصاد عن استمرار الحالة المطرية إلى يوم غد (الأحد)، حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، ويشمل التعليق مدارس قرى شرق وادي ترج وهي ابتدائية الفتح (بنين)، ابتدائية شرق وادي ترج (بنات)، ابتدائية جلان (بنين وبنات)، ابتدائية الفطحة (بنين وبنات)، مدارس الغفرات (بنين وبنات)، ووفقًا لصحيفة “عكاظ” أضاف أن التعليق يشمل طلاب وطالبات تلك القرى، والملتحقين بمدارس غرب وادي ترج ويثبت غيابهم بعذر، ولا يشمل التعليق المدارس التي تقع غرب وادي ترج، ويثبت غياب الطلاب الذين لا يحتجزهم السيل دون عذر، مشيراً إلى أن التعليق لا يشمل معلمي ومعلمات تلك المدارس.