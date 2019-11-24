“الأرصاد”: أمطار رعدية على معظم المناطق يوم غد الأحد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها للحالة المتوقع أن يكون عليها الطقس يوم غد (الأحد) بمشيئة الله تعالى. وتوقعت الهيئة أن تستمر احتمالية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وقد تصل الأمطار لبعض أجزائها الساحلية. كما توقعت الهيئة أن تهطل أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الرياض وحائل والدوادمي والأجزاء الجنوبية من منطقتي المدينة المنورة والحدود الشمالية.

وقد يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في المدينة المنورة وفي الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية. ويمكن أن تسجّل مدينة القريات في منطقة الجوف غداً أدنى درجة حرارة، بواقع 5 درجات مئوية، في حين قد تسجل مدينة القنفذة في منطقة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة، بواقع 35 درجة مئوية.