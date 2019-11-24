شهد معرض الرياض للسيارات – اليوم (السبت) – إقامة المزاد العلني على السيارة الفريدة التي أُطلق عليها اسم “2030” وصنعت خصيصاً للمعرض. وبيعت السيارة لمشترٍ لم يفصح عنه حتى الآن بمبلغ 3.2 مليون ريال (850 ألف دولار أمريكي)، بحسب صور نشرها حساب “طرق الرياض”.
والسيارة من إنتاج شركة “جي إف جي ستايل” الإيطالية، وهي مزودة بمحركين كهربائيين يولدان عزماً يصل إلى 580 نيوتن متر، كما يمكنها أن تصل من سرعة صفر إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال ثلاث ثوانٍ ونصف الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: بيع السيارة الفريدة 2030 في مزاد معرض الرياض للسيارات.. بكم بيعت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.