بالصور: بيع السيارة الفريدة 2030 في مزاد معرض الرياض للسيارات.. بكم بيعت؟

شهد معرض الرياض للسيارات – اليوم (السبت) – إقامة المزاد العلني على السيارة الفريدة التي أُطلق عليها اسم “2030” وصنعت خصيصاً للمعرض. وبيعت السيارة لمشترٍ لم يفصح عنه حتى الآن بمبلغ 3.2 مليون ريال (850 ألف دولار أمريكي)، بحسب صور نشرها حساب “طرق الرياض”.

والسيارة من إنتاج شركة “جي إف جي ستايل” الإيطالية، وهي مزودة بمحركين كهربائيين يولدان عزماً يصل إلى 580 نيوتن متر، كما يمكنها أن تصل من سرعة صفر إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال ثلاث ثوانٍ ونصف الثانية.