«مركز الملك سلمان» يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي بصنعاء والحديدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي؛ للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2019م ضخ 220,500 لتر مياه صالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 147,000 لتر مياه صالحة للشرب، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

المحافظة على حياة الأسر

وأيضًا، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 15 - 21 نوفمبر 2019م ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 335,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلًا عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا، استفاد منها 34,614 فردًا.

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تحسين الظروف المعيشية لليمنيين

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

منصة سعودية لمساعدة 37 دولة بالعالم

ويُعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مركزًا تابعًا للمملكة العربية السعودية، ومخصصًا للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، تم تأسيسه في 27 رجب 1436هـ، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويقوم المركز بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية، بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم، ونفَّذ عددًا من البرامج والمبادرات الإنسانية بهدف إيصال المساعدات الإغاثية للمستفيدين منها في العالم.

واستفاد من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 37 دولة حول العالم من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.