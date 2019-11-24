سقوط صخرة على مركبة بالباحة.. وحالة وفاة بين الركام

أعلنت إمارة منطقة الباحة، مساء اليوم السبت، إعادة فتح عقبة الباحة، منذ قليل، بعد التأكد من سلامة الطريق على المارة، ويأتي ذلك بعد إغلاق عقبة الباحة، عقب سقوط صخرة على إحدى المركبات، ووفاة أحد المحتجزين.

أعلن المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، عماد منسي الزهراني، اليوم السبت، ورود بلاغ للعمليات في تمام الساعة 17:10، يفيد بانهيار صخور على مركبة في «عقبة الملك فهد» نفق 16.

وأضاف الزهراني، أنه على الفور تم توجيه فرقة إسعافية للموقع؛ حيث تبين وجود حالة محتجزة بين ركام الصخور، وبعد الكشف عليها اتضح أنها لفظت أنفاسها الأخيرة تحت الصخور، داعيًا بالرحمة والمغفرة للمتوفَّى.

إعادة فتح عقبة الباحة

من ناحيتها، أعلنت إمارة منطقة الباحة إعادة فتح عقبة الباحة، منذ قليل، وذلك بعد التأكد من سلامة الطريق على المارة.

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وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت إمارة منطقة الباحة: تم إعادة فتح عقبة الباحة بعد التأكد من سلامة الطريق.

وقد تسببت الأمطار المنهمرة، منذ أمس الأول، على منطقة الباحة في انهيارات صخرية أغلقت النفق 16 في عقبة الباحة، وأدت إلى انهيار الصخرة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة بالباحة

وقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا بشأن منطقة الباحة، يفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وسيول، على عدة أنحاء في مقدمتها الباحة، وكل من (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد وقلوة). وذلك من الساعة 3:00 عصر اليوم السبت وحتى الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.

وأصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا لمنطقة عسير، أفاد برفع درجة الإنذار وتحديث موقع الإنذار لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول، على (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، بيشة، تثليث، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب وظهران الجنوب).