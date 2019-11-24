الجبير يلتقي 3 نواب من الكونجرس الأمريكي على هامش «مؤتمر المنامة»

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اليوم السبت، ثلاثة نواب أمريكيين، على هامش أعمال مؤتمر «حوار المنامة»، المنعقد حاليًّا في البحرين.

وعبر صفحتها الرسمية، قالت وزارة الخارجية، إن الوزير عادل الجبير، التقى كلًّا من السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، والنائب الديمقراطي تيد دويتش، والنائب الجمهوري جو ويلسون، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة.

إيران تتحمل المسؤولية

وخلال مؤتمر «حوار المنامة»، قال الوزير عادل الجبير، اليوم السبت: «إنَّ إيران هي المسؤولة عن الاعتداء على أرامكو، وسنأخذ وقتنا للتحقيق في الحادث. مشيرًا إلى أن المملكة ستطلب من الأمم المتحدة توفير خبراء لذلك».

وأكد الجبير، أنه لا يمكن السماح لإيران، بمواصلة نهجها القائم على تحديد سياستها الخارجية بأهداف طائفية، مشيرًا إلى أنَّ المنطقة تواجه الآن خيارًا بين الخير والشر بعد الهجوم على منشآت أرامكو في الـ14 من شهر سبتمبر الماضي، مضيفًا: يجب استمرار الردع لمنع إيران من تكرار الهجمات، قائلًا: إن «الاسترضاء» لم ينجح مع هتلر ولن ينجح من النظام الإيراني.

رفض قاطع للحوار مع إيران

وفي تصريحات سابقة، قال الوزير عادل الجبير، إن المملكة ضد أي شكل من أشكال الحوار مع إيران.

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وأكد الجبير في حوار مع صحيفة «ليبراسيون الفرنسية، أن العالم لن يسمح لإيران بالتصرف على هذا النحو العدواني، وتابع «نريد تغيير سلوك إيران، أما نظامها فهو شأن الإيرانيين».

إيران ثورة أم دولة؟

وأضاف الجبير قائلًا: «لا نعرف ما إذا كانت إيران ثورة أم دولة»، وتابع: «في كل مرة نحاول التوصل لحل مع إيران يكون ردها: الموت والدمار»، مطالبًا إيران بأن تعمل كدولة، مؤكدًا أن سياسة الاسترضاء لا تنفع معها، مشيرًا إلى أن ممارسة الضغوط القصوى تبقى السبيل الوحيد لدفع إيران للجلوس إلى طاولة التفاوض.

وحول اليمن، قال الجبير إن الأولوية في اليمن هي محاربة القاعدة وداعش والحوثيين ودعم الشرعية، مؤكدًا أن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بات قريبًا.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في 14 سبتمبر الماضي، تعرُّض منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو لهجوم بطائرات دون طيار؛ ما أدَّى لاندلاع حريق في معمليْن للشركة في محافظتي بقيق وهجرة خريص شرق المملكة.