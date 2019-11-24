بـ«خلك بينهم».. «صحة حفر الباطن» تقدم التوعية الصحية للجمهور بشكل مباشر

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن، اليوم السبت، معرضًا توعويًا في المجمع التجاري «المكان مول» تحت (شعار خلك بينهم)، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، واستفاد من الأركان المتواجدة بالمعرض 1,563 زائرًا.

واشتمل المعرض التوعوي على تقديم فحص السكري والضغط والمؤشرات الحيوية للزوار، بالإضافة إلى تخصيص ركن خاص للأمهات بهدف تشجيعهم على الرضاعة الطبيعية.

توعية طبية خاصة للأمهات

كما استهدف المعرض ركن الأطفال الخدج الآباء والأمهات على وجه الخصوص؛ وذلك لتثقيفهم عن الأطفال الخدج وكيفية التعامل معهم واحتوائهم، مع توعيتهن بركن المضادات الحيوية، وأضرارها.

وعمل المعرض التوعوي على تعريف الأمهات بدور الأشعة في الرعاية الصحية وأهميتها عبر الركن الخاص، كما شهد ركن التطعيمات إقبالًا واسعًا من الزوار، وذلك بحصولهم على التطعيمات والتوعية بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا. والالتهاب الرئوي.

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نشر الوعي الصحي

وساهم ركن مكافحة العدوى بالمعرض في نشر الوعي الصحي والوقائي بطرق عدة أبرزها، الاهتمام بالنظافة الشخصية مع شرح كيفية غسل وتعقيم اليدين.

الحرص على التواصل المباشر مع الجمهور

وأكدت «صحة الباطن»، حرصها التام على إقامة المعارض التوعوية؛ لنشر الوعي الصحي، والممارسات الصحية، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الجمهور؛ بهدف توعيتهم وتثقيفهم مع تقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية لأفراد المجتمع.