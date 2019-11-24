13 فعالية تنعش هروب سياحيا

تنوع البرامج
أكد المحافظ فيصل بن لبده لـ«دوت الخليج» جاهزية هروب لانطلاق فعالية هروب الشتوية الثانية التي ستكون الأبرز على مستوى المنطقة من حيث تنوع وتجدد البرامج والفعاليات والمحتوى التفاعلي التي تستهدف الجمهور والزوار، مضيفا أن محافظة هروب عازمة لتكون وجهة سياحية للمملكة وفق رؤية 2030 نظير المقومات التي تمتلكها من أجواء ربيعية وتنوع تضاريسها وتهيئتها لمواقع الفعاليات الشتوية التي ستنطلق 3 يناير القادم.
اعتماد البطولة
أكد عضو اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للفروسية وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي لفروسية التقاط الأوتاد، غازي حكمي لـ«دوت الخليج»، اعتماد البطولة في مراحلها الأولية والعمل جارٍ على اكتمال مراحلها بالتنسيق مع اتحاد الفروسية خلال الأيام القادمة بمشاركة فرق مسجلة رسميا في اتحاد الفروسية من مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن محافظة هروب جاهزة لاستضافة البطولة الأولى من نوعها على مستوى منطقة جازان ضمن الفعاليات الشتوية لمحافظة هروب.
أهم البرامج والفعاليات
استضافة بطولة الاتحاد السعودي للفروسية
حفلات غنائية
دورات تدريبية
تجربة قيادة المرأة
عربة متنقلة للأحوال المدنية
عيادات تخصصية
أسر منتجة
استعراضات الطيران الشراعي
موروثات شعبية
عرض منتجات تراثية متنوعة
ألعاب تفاعلية
مسارح الطفل
مسارات سياحية
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