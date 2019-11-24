أكد رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله المحمدي، أن حي الروابي/5 من الأحياء التي عمل المجلس فيها على حل مطالب الأهالي ورفعها إلى الجهات المختصة، وقال: إن المجلس ركز في فترة سابقة على أهم متطلبات الحي، مشيرا إلى التعاون مع الشركة الوطنية للمياه الذي أثمر عن ترسية مشرع ربط المنازل بشبكة الخطوط الرئيسية للصرف خلال الأيام القادمة. جاء ذلك خلال جولة لرئيس المجلس بالحي برفقة ممثل الدائرة الانتخابية عائض بن درهم، وأمين عام المجلس عيسى الصحفي، حيث التقوا الأهالي وبحثوا أهم متطلبات الحي، والتي تمثلت في الاهتمام بالحدائق والإنارة والربط بشبكة الصرف الصحي الرئيسة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترسية مشروع صرف الروابي 5 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.