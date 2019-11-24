كثفت بلدية محافظة الطوال بالحد الجنوبي ممثلةً في إدارة الخدمات حملاتها الميدانية في أعمال الصحة العامة والمكافحة الميكانيكية البيئية في المحافظة والقرى التابعة لها، ضمن أهدافها للمكافحة واستكشاف بؤر تجمع وتكاثر البعوض والحشرات ومعالجتها كيميائياً وبيولوجياً وإزالة الأشجار الضارة وردم وتجفيف المستنقعات وتجمع المياه وتكثيف الرش بأجهزة الضباب الحراري، وذلك للحد من انتشار البعوض والحشرات والآفات. وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب مباركي أن البلدية تبذل كافة جهودها للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للمحافظة والقرى التابعة لها وفق برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملات ميدانية صحية ومكافحة ميكانيكية بالطوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.