المراقبة والتقييم لقياس أداء الأجهزة الحكومية

حدد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» 5 مراحل لعملية قياس أداء الأجهزة الحكومية تشتمل على فهم السياق الإستراتيجي وتطوير لوحة المؤشرات والمواءمة الأفقية والرأسية والمراقبة ورفع التقارير وصولاً إلى مرحلة التقييم والتحسين. ولفت المركز في سياق دليل أصدره مؤخراً حمل عنوان «الدليل الفني لمنهجية قياس الأداء» إلى أن عملية تحديث مؤشرات الأداء الرئيسية في الأجهزة العامة يجب أن تتم بشكل ربع سنوي فيما تتم مراجعة الإستراتيجيات سنويا. وأوضح المركز أن التقارير المبنية على البيانات تهدف إلى عكس صورة واقعية عن الأداء وتقصي التحديات بهدف توفير الدعم المطلوب للجهات، وهي عبارة عن وثائق تعرض صورة دقيقة عن أداء الجهة والبيانات الكمية والنوعية، إضافة إلى توصيات تهدف إلى تحسين الأداء. كما تعد التقارير أداة لإعطاء صورة مستقبلية عن إمكانية تحقيق الأهداف أو الحاجة إلى تغيير خطط العمل أو المستهدفات. مراحل قياس الأداء فهم السياق الإستراتيجي فهم البيئة الخارجية إجراء التحليل الداخلي وضع أجندة التغيير اقتراح الأهداف الإستراتيجية الانتهاء من وضع الأهداف الإستراتيجية تطوير لوحة المؤشرات تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية اقتراح المستهدفات تفصيل لوحة المؤشرات تقييم جودة لوحة المؤشرات التصديق والإطلاق التحسين والتحديث المواءمة الأفقية والرأسية تحديد المساهمة الإستراتيجية للجهة تحديث لوحة مؤشرات الجهة Advertisements تصديق لوحة المؤشرات المراقبة ورفع التقارير التقييم والتحسين مقومات نجاح إطار قياس الأداء التوجه الإستراتيجي الحوكمة الرشيدة مشاركة المعنيين توفير مقومات القياس تحقيق تطور مستمر اتخاذ القرارات الفاعلة جمع البيانات والمعلومات إعداد تقارير الأداء إجراء التحليل الكمي إجراء التحليل النوعي إعداد التقرير القائم على البيانات التصديق تحديث مؤشرات الأداء الرئيسية (ربع سنوي) مراجعة الإستراتيجيات (سنوي) تحديث لوحة المؤشرات



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