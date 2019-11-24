الأمطار تخلي مستشفى سبت العلايا وتكثيف الجهود لمواجهة التقلبات

واصلت الأمطار هطولها على منطقتي عسير والباحة، ومحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، وسط تدنٍ في درجات الحرارة. فيما أطلق الدفاع المدني وهيئة الأرصاد تحذيرات للمواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية، ومتابعة الإرشادات، وسط جاهزية الإدارات ذات العلاقة لمواجهة الظروف المناخية.

اجتماع طارئ

تسببت الأمطار التي هطلت على محافظة بلقرن بمنطقة عسير، مساء أول من أمس، في نقل مرضى، وتحويل المراجعين من مستشفى سبت العلايا إلى مستشفيي بيشة والبشائر، لتسرب المياه ودخولها إلى المستشفى.

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية في بيشة، أنه نتيجة هطول أمطار غزيرة على محافظة بلقرن، فقد تم إعلان حالة الطوارئ بمستشفى سبت العلايا العام، وعقد اجتماع طارئ برئاسة مدير صحة بيشة المكلف، وتم اتخاذ قرار احترازي بإخلاء المستشفى، ونقل الحالات المنوَّمة إلى مستشفى الملك عبدالله في بيشة، وتحويل مراجعي الحالات الإسعافية إلى مستشفى البشائر العام، مع تشغيل مركز صحي سبت العلايا على مدار 24 ساعة للتعامل مع الحالات العاجلة، حفاظا على سلامة المرضى والمراجعين والطاقم الصحي.

رياح سطحية

قال المتحدث الرسمي لمدني عسير، النقيب محمد السيد، إن الحالة الجوية المطرية مستمرة، والتوقعات ما زالت قائمة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد، وتتخللها رياح سطحية نشطة، وجريان للسيول على مرتفعات منطقة عسير ومحافظات تهامة عسير والساحل حتى اليوم. وجدد السيد، التنبيه على عموم المواطنين والمقيمين، بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتباع الإرشادات.

تجمعات المياه

أعلنت بلدية محافظة النماص استعدادها لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية، وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله آل دلبوح، أن البلدية أكملت استعداداتها لاستقبال الأمطار بتجهيز كامل المعدات والكوادر البشرية اللازمة، وحصر الأماكن التي قد تؤدي إلى تجمع المياه وإعاقة الحركة. وأكد ابن دلبوح جاهزية فريق العمل من قسم الخدمات والطوارئ لاستقبال البلاغات على الرقم 940 على مدار الساعة، ومعالجة كل بلاغ حسب نوعه ومكانه، كما تم التنسيق مع كل الإدارات الحكومية ذات العلاقة بمحافظة النماص، ليكون موسم الأمطار آمنا. فيما أوضح مدير إدارة الطوارئ عبدالله الشهومي، أنه جرى توفير 5 بوكلين و6 شيولات و6 قلابات و3 وايتات لنزح المياه المتجمعة، ومعالجة البلاغات في حال ورودها، إضافة إلى 100 عامل موجودين على مدار الساعة، وسيارتي إسعاف وسيارات للطوارئ.

83 طنا

نزحت فرق الطوارئ ببلدية محافظة بارق أكثر من 83 طنا من تجمعات مياه الأمطار من أمام مبنى المحافظة، وجامع عمر بن الخطاب بالمنيظر.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد آل مبشر، أن فرق الطوارئ باشرت أعمالها في الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، بنزح تجمعات المياه ومسح الطرقات المتضررة من السيول، مشيرا إلى أن البلدية تواصل استعدادها للحالة المطرية التي تشهدها المملكة عامة، ومنطقة عسير خاصة.

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خفيفة إلى متوسطة

هطلت على منطقة الباحة، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب الكثيف في قطاع السراة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بني حسن والمندق والقرى والمخواة والعقيق وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والمراكز التابعة لها.

من استعدادات البلديات

تجهيز فرق للطوارئ

استقبال البلاغات

أعمال النظافة

معدات

شيولات

قلابات

وايتات