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شرطة تبوك تضبط مجموعة من الأشخاص قاموا بأعمال فوضوية

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2019-11-24

شرطة تبوك تضبط مجموعة من الأشخاص قاموا بأعمال فوضوية

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

علمت متابعات الخليج 365 بإن الجهات الأمنية في تبوك تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص  تجمعوا  على طريق الملك فيصل بجوار احد المولات التجارية وقاموا باغلاق الطريق وأعمال فوضوية مساء امس الأول – الجمعة  حيث جرى إحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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متابعات الخليج 365 قامت بمخاطبة المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة العقيد خالد الغبان الذي بين بانه سيتم إصدار تصريح رسمي لهذه الحادثة 

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