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2019-11-24 شرطة تبوك تضبط مجموعة من الأشخاص قاموا بأعمال فوضوية متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك علمت ” متابعات الخليج 365 ” بإن الجهات الأمنية في تبوك تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص تجمعوا على طريق الملك فيصل بجوار احد المولات التجارية وقاموا باغلاق الطريق وأعمال فوضوية مساء امس الأول – الجمعة حيث جرى إحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص. Advertisements ” متابعات الخليج 365 ” قامت بمخاطبة المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة العقيد خالد الغبان الذي بين بانه سيتم إصدار تصريح رسمي لهذه الحادثة شارك الخبر







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