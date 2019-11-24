العُمري لمنسوبي تعليم تبوك : العارض بسيط ولانستهين به

2019-11-24

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

قال مدير تعليم تبوك ابراهيم العُمري عبر حسابه على تويتر – قبل قليل – معلقاً على حادثة انتشار فايروس بين طلاب إحدى مدارس تبوك الثلاثاء الماضي بقوله ؛ زملائي وزميلاتي والأسر الكريمة عارض لا نهوله ولانستهين به أصاب عدد بسيط من طلاب إحدى مدارس البنين بتبوك فينبغي علينا ملاحظة أي عارض على أبنائنا وبناتنا واتباع التعليمات الطبية والوقائية فالسلامة الأسرية والمدرسية مطلب .. وبالشراكة بين الصحة والتعليم عُمل اللازم .. شكرًا للجميع .

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وكانت ” متابعات الخليج 365 ” قد نشرت بوقتا سابق موضوع تعرض طلاب احد المدارس بمدينة تبوك لفايروس ” كوكساكي ” تحت عنوان فيروس معد يضرب مدرسة بتبوك

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