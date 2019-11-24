سر هدية رئيس وزراء ألبانيا لولي العهد

2019-11-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أهدى رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هدية قيمة خلال حضوره فعاليات مسابقة مسابقات فورمولا إي الدرعية.

ونشر وزير الثقافة، بدر بن عبدالله بن فرحان، صورة ولي العهد مع إيدي راما، المعروف بموهبته الفنية التشكيلية، وعلق عليها بالقول: في الدرعية التاريخية، رئيس الوزراء الألباني الفنان إيدي راما يهدي قائد نهضتنا الثقافية، كتابه “Work” الذي يضم مجموعة من أعماله.

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بدوره نشر راما صورًا له مع ولي العهد وعلق عليها بالقول: “في الرياض مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمناقشة التقدم المحرز في بعض الاستثمارات المهمة في السياحة والبنية التحتية والثقافة”.

ويحتوي الكتاب الذي نُشر مؤخرًا على رسومات ومنحوتات من السيراميك، كما يتألف من أكثر من 700 من رسومات “راما”، إلى جانب مقالات عن أعماله، وحوار أُجري معه.

في الدرعية التاريخية، رئيس الوزراء الألباني والفنان @ediramaal يهدي قائد نهضتنا الثقافية، كتابه "Work" الذي يضم مجموعة من أعماله. pic.twitter.com/yo0dWFm703 — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) November 23, 2019 "> ">