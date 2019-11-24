شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: إنشاء «مركز التدخل السريع» في «العقبة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بإنشاء مركز التدخل السريع في الجزء الأخير من عقبة الباحة.

وجاء قرار إنشاء المركز ليضم الدفاع المدني، والمرور، والهلال الأحمر السعودي، وفريق الصيانة بإدارة النقل، من أجل مباشرة الحوادث التي تحدث في العقبة في أسرع وقت، موجهاً بأن تقوم إدارة النقل باختيار الموقع وتهيئة المركز في أسرع وقت ممكن.

وأتى قرار أمير الباحة حرصاً منه على راحة وسلامة مرتادي الطريق، خصوصاً أيام الشتاء نظرا لهطول الأمطار وكثافة الضباب، ما يسبب وقوع حوادث مرورية وانهيارات صخرية.