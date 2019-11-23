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شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من القيادة.. نائب أمير الشرقية يُعزي ولي عهد أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب سموه عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
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