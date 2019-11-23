شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من القيادة.. نائب أمير الشرقية يُعزي ولي عهد أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله -قدم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، العزاء لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، في وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد -يرحمه الله- وذلك بقصر المشرف في أبو ظبي. وأعرب سموه عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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