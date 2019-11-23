شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. تفاصيل الإطاحة بتشكيل عصابي باكستاني والان نبدء بالتفاصيل

• ارتكب جرائم نصب وإحتيال

• استدرج ضحاياه عبر رسائل نصية

• عثر على مبلغ مالي و٢٥ جوالًا

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نجحت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم، في إلقاء القبض على تسعة مُتهمين بجرائم النصب والإحتيال.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها أسفرت - بفضل الله تعالى - عن ضبط تسعة مُتهمين - من الجنسية الباكستانية - تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس من العمر .

وتابع: "ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بإرتكاب جرائم نصب وإحتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية، عبر رسائل نصية يتم من خلالها إستدراج ضحاياهم، وجمع معلوماتهم من خلال إدعاءات مختلفة كتحديث حساباتهم البنكية ، او فوزهم بجوائز نقدية وهمية ، وسحب مبالغ مالية من حساباتهم البنكية ، وقد عثر بحوزتهم على مبلغ مالي وعدد ( ٢٥ ) جهاز جوال وعدد ( ٤٤ ) شريحة إتصال مختلفة، جرى إيقافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".