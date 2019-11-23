انهيارات صخرية تغلق عقبة حزنة بالباحة

2019-11-23

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان دايس الغامدي، أنه سيتم إغلاق عقبة حزنة بعد الانهيار الصخري الذي وقع اليوم.

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وفي ذات السياق طالب عدد من المواطنين الجهات المسؤولة بإغلاق العقبة من الأعلى والأسفل؛ حتى لا يتعرضوا للأذى؛ لأن الطريقة المتبعة الآن في الإغلاق تتم من الأعلى دون إغلاقها من الأسفل، وهذا فيه خطر كبير على مرتادي العقبة.

وكانت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني والهلال الأحمر بالباحة باشرت، اليوم، حادثًا نتج عنه حالة وفاة واحدة بعقبة الباحة؛ نتيجة سقوط صخرة على مركبته.

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