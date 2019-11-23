شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: القبض على عصابة «الجوائز الوهمية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت شرطة مكة المكرمة ضبط 9 مُتهمين بالنصب والاحتيال.

ووفقا للمُتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، فإن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن ضبط 9 مُتهمين من الجنسية الباكستانية تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس من العمر، بعد توافر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصب واحتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية، عبر رسائل نصية يتم من خلالها استدراج ضحاياهم، وجمع معلوماتهم، من خلال ادعاءات مختلفة كتحديث حساباتهم البنكية، أو فوزهم بجوائز نقدية وهمية، وسحب مبالغ مالية من حساباتهم البنكية، وقد عثر بحوزتهم على مبلغ مالي و25 جهاز جوال و44 شريحة اتصال مختلفة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.