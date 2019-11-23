شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يناقش السماح للموظفين بالعمل في التجارة.. الإثنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس (الرياض) علمت "الخليج 365" أن مجلس الشورى سيناقش خلال جلسته (الإثنين)، مشروع تعديل نظام الخدمة المدنية المقدم من الحكومة المتضمن السماح لفئات من موظفي الخدمة المدنية بالعمل في التجارة. علمت "الخليج 365" أن مجلس الشورى سيناقش خلال جلسته (الإثنين)، مشروع تعديل نظام الخدمة المدنية المقدم من الحكومة المتضمن السماح لفئات من موظفي الخدمة المدنية بالعمل في التجارة. وأكدت المصادر أن عمل هذه الفئات يجب أن يكون في غير أوقات الدوام الرسمي، بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة. وذكرت أن هذه التوصية تعد جزءا من مقترح الدكتور أحمد عمر الزيلعي الذي طالب المجلس قبل ٤ أعوام بالسماح لكافة موظفي وزارة الخدمة المدنية بالعمل في التجارة، ولكن بعد عرض المقترح للتصويت في مجلس الشورى تم إسقاط التوصية بفارق صوت واحد.



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