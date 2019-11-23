السعودية | السعودية.. مصرع قائد مركبة انهارت عليه الصخور في الباحة

شكرا لقرائتكم السعودية.. مصرع قائد مركبة انهارت عليه الصخور في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي قائد مركبة مصرعه إثر انهيار صخور من أعالي الجبال على سيارته أثناء مرورها بعقبة الملك فهد في منطقة الباحة، جنوب غرب السعودية، فيما هرعت جهات الاختصاص إلى موقع الحادث.

وفي التفاصيل، أشار المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمنطقة الباحة، عماد الزهراني، إلى ورود بلاغ للعمليات، السبت، في تمام الساعة 17:10 بالتوقيت المحلي، عن انهيار صخور على مركبه في عقبة الملك فهد نفق 16.

وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعاف للموقع، وبعد توقيع الكشف الطبي على السائق تبين وفاته من جراء الحادث.