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عدن - ياسمين التهامي - كشف صحفي بحريني معارض عن الأسباب الحقيقة وراء تعمد محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي عرقلة مساعي المصالحة الخليجية.





وأوضح الصحفي عادل مرزوق في تغريدة عبر حسابه تويتر أن ما وصفه بـ"التعكير الإماراتي" لأجواء المصالحة الخليجية طبيعي ومتوقع.

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رسالة صادمة لـ”محمد بن زايد” من أمير قطر.. وصحفي بحريني شهير يفجر مفاجأة عن مساعي ولي العهد بشأن المصالحة

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وأضاف مرزوق "قطر أعلمت الوسيط الكويتي غير ذات مرة؛ أن أميرها لا ولن يقبل اللقاء مع محمد بن زايد تحت أي عنوان وهو ما يزعج أبوظبي ".

وكان الكاتب البريطاني، ديفيد هيرست أكد في مقال نشره على موقع "ميدل إيست آي" أن محمد بن زايد، سيبذل قصارى جهده لإفشال أي صفقة لمصالحة السعودية مع قطر.

واعتبر "هيرست"، أن "محمد بن زايد، بحاجة إلى الصراع لكي يصبح له نفوذ، ولن تكون له قيمة من دون السعودية، ومن دون محمد بن سلمان على وجه الخصوص".

وأشار إلى أن "بن زايد"، أفشل مبادرة قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بين محمد بن سلمان، وتميم بن حمد، متوقعًا أن يكرر ولي عهد أبوظبي ذات الخطة لإفشال المصالحة الخليجية.



وكانت تقارير وتصريحات إعلامية تحدثت خلال الأيام الماضية عن قرب انفراجة في الأزمة الخليجية بين الإمارات والسعودية والبحرين من جهة وقطر من جهة آخرى.

وفي هذا السياق، نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن مصدر مسؤول بالعاصمة واشنطن، أن المصالحة الخليجية - الخليجية "بلغت مرحلة متقدمة"، وسط جهود تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة المستمرة، منذ يونيو/ تموز 2017.

وكانت الأزمة الخليجية اندلعت في 5 يونيو/ حزيران من العام 2017، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارًا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.