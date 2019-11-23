تركي آل الشيخ: 8 ملايين زائر لـ”موسم الرياض” حتى اليوم

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن آخر إحصائية بأعداد زوار ومرتادي فعاليات “موسم الرياض”. وأوضح أن زوار الموسم وصلوا – حتى اليوم (السبت) – إلى ثمانية ملايين زائر. ويهدف الموسم – الذي يعد أضخم مواسم هيئة الترفيه – إلى استقطاب نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من خارج المملكة.

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