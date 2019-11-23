أنقذت فرق الدفاع المدني، عائلة بعد انحراف المركبة التي كانت تستقلها وسقوطها في حفرة بموقع لمشروع تحت الإنشاء في حي الريان بالرياض.
ووقع الحادث مساء أمس الجمعة، حيث سقطت مركبة العائلة في الحفرة التي يصل عمقها إلى 7 أمتار، وانقلبت رأساً على عقب.
وقامت فرق الدفاع المدني بإخراج العائلة من الموقع وتقديم الإسعافات اللازمة لعدد من أفراد العائلة تعرضوا لإصابات مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: سيارة عائلة تسقط في حفرة عمقها 7 أمتار بالرياض.. والكشف عن مصيرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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