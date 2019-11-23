بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.. القيادة تُهنئ رئيس جمهورية سريلانكا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، برقية تهنئة لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، غاوتابايا راجاباكسا؛ بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

تهنئة خادم الحرمين الشريفين

وقال الملك سلمان: يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

تهنئة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، عبر برقية تهنئة، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال سمو ولي العهد: يسعدني بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

انتخابات برلمانية في أقرب وقت

أدى وزير الدفاع السابق جوتابايا راجاباكسا اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، رئيسًا جديدًا لسريلانكا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

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وقال الرئيس السريلانكي الجديد جوتابايا راجاباكسا، إنه سيدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية في أقرب موعد متاح.

حكومة من 15 وزيرًا

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أمس الجمعة، أن راجاباكسا، الذي تم انتخابه الأسبوع الماضي رئيسًا للبلاد، عَيَّنَ مجلس وزراء مؤقت يتألف من 15 عضوًا، من بينهم، شقيقه ورئيس البلاد السابق ماهيندا راجاباكسا في منصب رئيس الوزراء.

هل يحل الرئيس الجديد البرلمان؟

وتنتهي مدة البرلمان الحالي في أغسطس القادم، بينما يسمح الدستور للرئيس بحل البرلمان في مارس القادم، والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، التي من المتوقع أن تؤمن لراجاباكسا أغلبية في البرلمان المؤلف من 225 مقعدًا.

تجدر الإشارة إلى أن جوتابايا راجاباكسا شغل منصب وزير الدفاع عندما كان شقيقه ماهيندا راجاباكسا رئيسًا للبلاد، ويتمتع كلاهما بدعم الأغلبية السنهالية البوذية في البلاد لدورهما في إنهاء الحرب الأهلية المدمرة.