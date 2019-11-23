الدفاع المدني ينقذ أسرة و3 أشخاص احتجزتهم سيول الليث ومكة

تمكنت قوات الدفاع المدني السعودي من إنقاذ أسرة، احتُجزت داخل تجمع لمياه السيول بشارع عكرمة في محافظة الليث.

كما أنقذت فرق الدفاع المدني شخصًا احتجزته مياه السيول بوادي الرطيات شرق محافظة الليث.

إنقاذ رجل وزوجته

‏وباشر الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بلاغًا باحتجاز رجل وزوجته داخل مياه الأمطار على طريق مكة - جدة القديم.

وأكد الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن حالة المحتجزين جيدة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

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رفع درجة الإنذار

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال تنبيه متقدم لمنطقة عسير، أفاد برفع درجة الإنذار وتحديث موقع الإنذار لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول، على أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، بيشة، تثليث، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب وظهران الجنوب.

وأوضحت أن الإنذار بدأ في الساعة 10:00 صباح اليوم، وينتهي في الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه، وأصدرت تنبيهًا متقدمًا آخر لمنطقة عسير بتحديث موقع الإنذار للتنبيه الأول؛ حيث أضاف البرك ومحايل إلى الأماكن المشمولة بالتنبيه.

رياح سطحية وتدنٍّ بالرؤية الأفقية

وفي منطقة الباحة أصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا، يفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وسيول، على «الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد وقلوة»، من الساعة 3:00 اليوم السبت وحتى الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.

تساقط البرد وسيول بمكة

وحذرت الأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة بمكة المكرمة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول، على «أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، بحرة، عرفات وميسان»، من الساعة 18:00 مساء الجمعة وحتى الساعة 20:00 من مساء السبت.