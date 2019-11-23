«شرطة القصيم» تُطيح بمحتالي تحديث الحسابات البنكية والجوائز النقدية

أطاح أفراد شرطة منطقة القصيم، بأربعة متهمين - من الجنسية الباكستانية- ، بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصبٍ واحتيال.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط الأربعة متهمين.

يحملون الجنسية الباكستانية

وأشار الرائد السحيباني إلى أن المتهمين يحملون الجنسية الباكستانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، موضحًا أن القبض تم عليهم بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصبٍ واحتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية.

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استخدام الرسائل النصية للاحتيال

وأوضح الرائد السحيباني أن المتهمين كانوا يستخدمون الرسائل النصية كأداة للنصب والاحتيال، ويقوموا من خلالها باستدراج المستهدفين؛ لتوفير معلومات من خلال ادعاءات مختلفة مثل تحديث حساباتهم البنكية، أو تحويل جوائز نقدية وهمية لهم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، إنه تم العثور بحوزة المتهمين الأربعة على مبالغ مالية وأجهزةِ حاسبٍ واتصال وهواتف جوال، وعددٍ من جوازات السفر ووثائق الإقامة، مؤكدًا أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

الداخلية حريصة على أمن الوطن والمواطن

وأكدت شرطة منطقة القصيم، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مُشددة على أن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوِّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.