أبرز ما أنجزته قطاعات ورجال وزارة الداخلية خلال أسبوع

كشفت وزارة الداخلية، عن أبرز المهام التي نفذتها قطاعاتها ورجالها خلال الفترة من 20 وحتى 26 ربيع الأول 1441هـ.

وعبر مقطع فيديو، نشره الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوضح من خلاله أعمال أفراد الأمن خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت «وزارة الداخلية»، إلى احتفال المديرية العامة لمكافحة المخدرات بتخريج 546 فردًا من معهد مكافحة المخدرات.

دورة تدريبية في خدمات الإطفاء

وأضافت أن المديرية العامة للدفاع المدني احتفلت بتخريج 105 من منسوبيها من دورة تدريبية في كلية خدمات الإطفاء البريطانية، والتي استمرت لمدة 12 أسبوعًا؛ للرُّقيِّ بجودة خدمات الدفاع المدني الميدانية.

وأسفرت حملة أمنية بمنطقة عسير عن ضبط 7 أسلحة نارية و17 طلقة حية، بالإضافة إلى 35066 قرص كبتاجون و1860 قارورة مُسْكِرٍ خارجي، و3 كيلوجرامات و390 جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

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تفعيل خدمة «ذوي شهداء الواجب» بعسير

وأقامت المديرية العامة لحرس الحدود برنامج المدرب المعتمد في الحوار الحضاري، بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، كما فعَّلت وكالة الأحوال المدنية خدمة «ذوي شهداء الواجب» بمنطقة عسير.

والثلاثاء الماضي، فعّلت وكالة الأحوال المدنية خدمة ذوي شهداء الواجب بمنطقة عسير؛ إنفاذًا لتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن خدمة ذوي شهداء الواجب التي دشنها وزير الداخلية مؤخرًا، تتيح لذوي شهداء الواجب خيار زيارتهم في مواقع إقامتهم أو تخصيص مواعيد لهم عبر نظام المواعيد الخاص بالخدمة الذي يمنحهم أولوية في الاستفادة من الخدمات لدى زيارتهم أي مكتب للأحوال المدنية .

وأكد محمد الجاسر أن ذوي شهداء الواجب يحظون برعاية واهتمام كبيرين من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، ومتابعة من وزير الداخلية.

وقدَّمت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة خدماتها في 86 موقعًا بمختلف مناطق المملكة، وضبطت الإدارة العامة للمجاهدين 28 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخفية بحوض مركبة بمنطقة عسير.