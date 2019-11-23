أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.. الأحد

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس غد الأحد؛ إن هناك استمرارًا لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة» وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

مناطق تتأثر بالأمطار الرعدية

وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق «الرياض، وحائل، والدوادمي»، والأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة، والحدود الشمالية والشرقية.

وأضافت «هيئة الأرصاد» أن هناك استمرارًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وعلى منطقة المدينة المنورة.

تكون الضباب

وتوقعت «هيئة الأرصاد» تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والمنطقة الوسطى.

وأشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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أما الخليج العربي فستكون رياحه السطحية جنوبية غربية تتحول إلى شرقية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسطة الموج.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد في عدد من المناطق؛ وذلك حتى ليلة غدٍ الأحد.

وقال الحصيني ،عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنَّ الأمطار المتوقع هطولها اليوم السبت وليلة غد الأحد، ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، مع حبات برد على أجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنورة وغرب وجنوب العاصمة الرياض.

مناطق التأثر

وتابع الحصيني أنَّ الأماكن المتأثرة تحديدًا، تشمل الموقع بين (قرية المثلث التابعة لمحافظة العيص) بالمدينة المنورة، و(محافظتي الأفلاج ووادي الدواسر)، وجنوب محافظة عفيف بمنطقة الرياض، مشيرًا إلى أن الفرصة مهيأة لتكوُّن سحب عملاقة وسيول بمكة المكرمة وجنوبها، وخاصةً جنوب جدة والطائف.