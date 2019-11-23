

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحتفل منطقة التعاون الإسلامي الإثنين 25 نوفمبر 2019، بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيسها، وذلك في محافظة جدة. وثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين هذه الرعاية الكريمة للاحتفالية التي تأتي تحت شعار «متحدون من أجل السلم والتنمية». وقال بهذه المناسبة إن «المنظمة التي تأسست بمبادرة مخلصة من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية في 25 سبتمبر 1969 تحتفل بخمسين عاماً على تأسيسها وذلك باليوبيل الذهبي»، مشيراً إلى أن المملكة ـ دولة مقر الأمانة العامة للمنظمة ـ تقود العمل الإسلامي من خلال رئاسة الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية وتواصل دعمها لمنظومة باتت تضم 32 جهازاً متفرعاً ومتخصصاً ومنتمياً وتمثل 57 دولة من أربع قارات لتصبح في نصف قرن منصة جامعة للصوت الإسلامي، وثاني أكبر منظمة حكومية على المستوى العالمي بعد الأمم المتحدة. وأكد أن احتفالية الخمسين المزمع إقامتها في محافظة جدة تعد حدثاً يحمل طابعاً رمزياً يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الذي بارك المناسبة برعايته الكريمة ودعمه المتواصل للأمانة العامة، وعمل المنظمة في خدمة لقضايا العالم الإسلامي، وامتداداً لدور المملكة في رفد العمل الإسلامي المشترك وتعزيز تضامن دولها خدمة للسلم والأمن والتنمية. وجدد العثيمين شكره وامتنانه الكبيرين للمملكة متمثلةً بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهما المتواصل للمنظمة وحرصهما على إنجاح عملها والدفع به إلى الأمام. وأضاف الدكتور العثيمين أن «المنظمة أصبحت بفضل دعم قادة الدول الأعضاء منصّة مهمة هدفها التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي»، لافتاً إلى أن هذه الاحتفالية ستعكس للأمة الإسلامية بحكوماتها وشعوبها السقف المرتفع الذي ارتقت إليه المنظمة، وستترجم كذلك حرص الدول على دعم المنظمة في أداء عملها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحت رعاية الملك منظمة التعاون تحتفل بيوبيلها الذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.