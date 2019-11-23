

تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، تنطلق فعاليات الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية، الأحد، بعنوان "أهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية"، والذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية خلال الفترة من 24-26 نوفمبر الجاري بالرياض، بحضور عدد من قادة ورؤساء الجهات المعنية في البيئة البحرية على المستوى الوطني والدولي. وأوضح رئيس لجنة الملتقى العميد البحري الركن فيصل محمد الغميسي، أن الملتقى يعقد تحت شعار "أهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية"، لا سيما مضائق "هرمز، باب المندب، السويس"، والتي تعدّ ممرات حيوية في طريق الصادرات والواردات العالمية، وتتعرض لتهديدات ينعكس أثرها على الاقتصاد العالمي. وأضاف، بأن الملتقى سيناقش الدور الذي تضطلع به المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، للإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين، بما يتفق مع تحقيق رؤية وزارة الدفاع كمؤسسة حديثة تحمي أمن دوت الخليج ومصالحه من التهديد الخارجي، إذ يرتكز الملتقى على 5 محاور رئيسية يقدمها خبراء من ذوي الاختصاص والخبرة عبر ورش عمل، مثل: استعراض الممرات البحرية الإستراتيجية، والتهديدات الإقليمية، والأمن البحري، والممرات في نظر القانون الدولي، ومكافحة الجريمة في البيئة البحرية من خلال التعاون الدولي. ويسعى الملتقى إلى تعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية وبحريات الدول الشقيقة والصديقة، والعمل على تأمين حرية حركة الملاحة البحرية الدولية في المضائق والممرات الإستراتيجية والأماكن الحرجة، وتعزيز الأمن البحري في الممرات البحرية الإستراتيجية وحماية خطوط المواصلات، إلى جانب تقديم المفاهيم والأنظمة الحديثة في حماية الممرات البحرية الإستراتيجية، ومناقشة تطبيقات القانون الدولي ودوره في الممرات البحرية الإستراتيجية، والعمل على توحيد الجهود لمجابهة الأعمال التي تهدد الأمن البحري في المنطقة، ورفع الوعي بالبيئة البحرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحت رعاية ولي العهد انطلاق الملتقى السعودي الدولي للسفن البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.